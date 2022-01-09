Fatih Erbakan ittifak yapabilecekleri 7 partinin ismini kamuoyu ile paylaştı

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, üçüncü ittifak meselesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

BBN Türk'te konuşan Fatih Erbakan, ittifak yapma potansiyeli olan 7 partiyi açıkladı.

Erbakan yaptığı açıklamada, "Mesela İYİ Parti’nin HDP ile ilgili bir rahatsızlığı var. İYİ Parti, Mustafa Sarıgül’ün partisi, Memleket Partisi, Demokrat Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA PAR gibi partilerle bir blok oluşturulabilirse bir sinerji yakalanabilir. Bu bir fikirdir, alternatiftir. Herhangi bir çalışma yok. Bu fikrin ortaya çıkması kararsızların çok olmasından kaynaklı. Büyük bir orandaki kitle iki ittifaka da kendisini yakın görmüyor. Ancak şu da var. Bizim kitlemiz bizi hiçbir ittifakta görmek istemiyor. Seçimlere kendimizin girmesini istiyor. Saadet Partisi de olabilir" ifadelerini kullandı.

Spikerin "DEVA Partisi'ni saymadınız" sözleri üzerine cevap veren Erbakan, "DEVA olabilir ama DEVA Partisi biraz Millet İttifakı’na yakın duruyor" dedi.