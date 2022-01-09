  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fatih Erbakan ittifak yapabilecekleri 7 partinin ismini kamuoyu ile paylaştı
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak yapabilecekleri 7 partinin ismini kamuoyu ile paylaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakani ittifak yapma potansiyeli olan partileri kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 11:28:00 -
Fatih Erbakan ittifak yapabilecekleri 7 partinin ismini kamuoyu ile paylaştı

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, üçüncü ittifak meselesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

BBN Türk'te konuşan Fatih Erbakan, ittifak yapma potansiyeli olan 7 partiyi açıkladı.

Erbakan yaptığı açıklamada, "Mesela İYİ Parti’nin HDP ile ilgili bir rahatsızlığı var. İYİ Parti, Mustafa Sarıgül’ün partisi, Memleket Partisi, Demokrat Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA PAR gibi partilerle bir blok oluşturulabilirse bir sinerji yakalanabilir. Bu bir fikirdir, alternatiftir. Herhangi bir çalışma yok. Bu fikrin ortaya çıkması kararsızların çok olmasından kaynaklı. Büyük bir orandaki kitle iki ittifaka da kendisini yakın görmüyor. Ancak şu da var. Bizim kitlemiz bizi hiçbir ittifakta görmek istemiyor. Seçimlere kendimizin girmesini istiyor. Saadet Partisi de olabilir" ifadelerini kullandı.

Spikerin "DEVA Partisi'ni saymadınız" sözleri üzerine cevap veren Erbakan, "DEVA olabilir ama DEVA Partisi biraz Millet İttifakı’na yakın duruyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay