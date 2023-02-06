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Siyaset Fatih Erbakan: Devlet millet el ele verip hep birlikte atlatacağız
Siyaset

Fatih Erbakan: Devlet millet el ele verip hep birlikte atlatacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen büyük can kayıplarının yaşandığı depreme ilişkin, "Bu felaketi de devlet-millet el ele verip hep birlikte atlatacağız. Gün, dayanışma ve birlik günüdür." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:59:00 - 2023-02-06 17:07:33

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, teşkilatlarına Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katılma çağrısı yaptıklarını, partililerin deprem bölgelerinde yardım çalışmalarına destek verdiğini belirterek, "Bu felaketi de devlet-millet el ele verip hep birlikte atlatacağız. Gün, dayanışma ve birlik günüdür." ifadesini kullandı.

Erbakan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, depremin ardından zor durumdaki vatandaşların yanında olmak ve yaraları sarmak için partisinin tüm teşkilatlarıyla teyakkuza geçtiğini aktardı.

"Devlet-millet el ele verip hep birlikte atlatacağız"

Genel merkez bünyesinde kriz masası kurulduğunu, il ve ilçe teşkilatlarında da genel merkez kriz masasıyla koordineli şekilde kriz masaları oluşturulduğunu kaydeden Fatih Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"Genel merkez kriz masamız, arama kurtarma kuruluşlarıyla irtibatlı olarak entegre çalışma sistemine geçmiş durumdadır. Tüm teşkilatlarımıza, Kızılay'daki kan bağışı kampanyasına katılma çağrısı yapıldı. Gençlik kollarımız deprem bölgelerinde yardım çalışmalarına katılıyor. Yine hanım kollarımız depremden etkilenen bölgelerde, yardım organizasyonları ile koordineli bir şekilde çalışmalara destek veriyor. Tüm üyelerimize bilgilendirme mesajı atılarak depreme ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

Millet olarak acımız gerçekten çok büyük. Bu felaketi de devlet-millet el ele verip hep birlikte atlatacağız. Gün, dayanışma ve birlik günüdür. Cenab-ı Allah sıkıntı içerisindeki bütün vatandaşlarımızı selamete çıkarsın, arama-kurtarma ekiplerimizin yar ve yardımcısı olsun, tüm milletimizin başı sağ olsun."

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