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Gündem

Fatih Erbakan cevap verdi! 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?'

Yeniakit Publisher
2024-04-24 12:40:00 -

TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonuna katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçimlerden sonra görüşmediğini açıkladı. Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna ise "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre." dedi.

Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı." diye konuştu.

"Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu." şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediğine dair soruya Erbakan, "Görüşmedik." yanıtını verdi.

"Her şey doğru deyin" dediler

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık." karşılığını verdi.
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Seçim sonucuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Seçimde ekonominin çok büyük etkisi oldu. Genel seçim havasında oldu. Vatandaşa da hak veriyoruz. Çünkü bu şartlarda yaşamak çok zor. Bunun yanında Gazze konusunun çok büyük etkisi oldu. Milletin o noktada büyük hassasiyeti var. Bütün bunların birikmesi böyle bir sonucu ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana muhalefet lideri ile hiç temas kurabildiniz mi?" şeklindeki soru üzerine ise Erbakan, "Kendisiyle bayramda görüştük. Sağ olsunlar, bayram tebriki için aramışlardı. O zaman görüştük kendisiyle, yine de görüşürüz." dedi.

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