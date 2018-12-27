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Fatih Erbakan 'Ankara Kulisi'nde konuştu: Metin Akpınar’ın sözleri tasvip edilemez

Akit TV ekranlarında yayınlanan Ankara Kulisi programının bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dı. Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen ve Gazeteci Serdar Arseven’in sorularını cevaplayan Erbakan önemli mesajlar verdi. “Biz yapıcı muhalafet olmak üzere yola çıktık” diyen Erbakan, Metin Akpınar’ın Halk TV’deki sözlerinin asla tasvip edilemeyeceğini söyledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 20:18
Fatih Erbakan 'Ankara Kulisi'nde konuştu: Metin Akpınar’ın sözleri tasvip edilemez

Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Akit TV ekranlarında yayınlanan Ankara Kulisi programının bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dı. Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen ve Gazeteci Serdar Arseven’in sorularını cevaplayan Erbakan; “Biz bu yola yapıcı muhalafet olmak üzere çıktık” dedi.

Akpınar’ın söyledikleri asla tasvip edilemez

Erbakan, Halk TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küstahça tehditler savuran Metin Akpınar’ı şöyle eleştirdi: “Metin Akpınar açıkça Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştır. Bu tür tehdit içerikli ifadeleri eleştiri kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Akpınar’ın sözlerini asla tasvip etmiyorum.”

Terör destekçisi Batı'dan çifte standart

Dr. Fatih Erbakan, Avrupa Birliği ve ABD'nin PKK ile FETÖ terör örgütlerine kol kanat germesine ilişkin bir soruyu cevaplandırırken de şunları söyledi: "PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine açık destek verenlerin Milli Görüş Camiasına neler yaptıklarını hepimiz biliyoruz. En ufak bir illegal eylemi olmayan Milli Görüş Camiasını Avrupa Milli Görüş Teşkilatına terör örgütü diyenler oradaki cefakar kardeşlerimize iftira atanlar terör örgütlerine sizin de ifade ettiğiniz gibi kol kanat geriyorlar."

Programın tamamı için tıklayın

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:18
  1. Ankara Kulisi
  2. FETÖ
  3. ABD
  4. Fatih Erbakan
  5. Avrupa Birliği
  6. Metin Akpınar
  7. Akit TV
  8. Mehmet Özmen
  9. Serdar Arseven
  10. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan
  11. Yeniden Refah Partisi

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