Fatih Erbakan açıkladı: Üçüncü bir ittifak için görüşüyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Seçimlere girme hakkını milletvekili transferi ile değil bileğimizin hakkıyla kazandık'

Örgütlenme çalışmalarını 81 il ve 900'den fazla ilçede tamamladıklarını ve üye sayısında 100 bini aştıklarını belirten Erbakan, "Biz, seçime girme yeterliliğini en kısa süre içerisinde ve milletvekili transferiyle değil, bileğinin hakkıyla kazanan bir partiyiz." ifadesini kullandı.

'3. bir ittifak için görüşüyoruz'

Fatih Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla partimiz tek başına seçimlere katılıp, büyük bir başarı ile çıkabilecek güce ve potansiyele sahiptir. Bununla birlikte her zaman söylediğimiz gibi Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir zamandır. Bugünden yaptığınız değerlendirmelerin gelecekte çok fazla karşılığı olmayabilmektedir. Tabiri caizse 'Dereyi görmeden paçaları sıvamamak' gereklidir. Bugün itibarıyla seçimlere tek başına girebileceğimiz gibi aynı zamanda üçüncü bir ittifakın omurgasını oluşturmak üzere de bir takım değerlendirmeler, görüşmeler, müzakereler yapıyoruz. Bu iki seçenekten birini uygulayabilmemiz mümkündür. Bütün bu değerlendirmelerimizde de en önemli mihenk taşı vatanımızın ve milletimizin selameti ve kurtuluşudur."

'Sözde stratejik ortağımız ABD'den bize hayır gelmez'

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken’ın Türkiye için 'sözde stratejik' açıklaması hakkında 'Amerika da Türkiye’nin sözde stratejik ortağıdır' değerlendirmesinde bulunan Dr. Erbakan, "Amerika’nın yıllardan beri Türkiye’ye uyguladığı samimiyetsiz iki yüzlü ve hatta düşmanca tavrı, bizim aslında milli görüş olarak haklılığımızı ispatlamaktadır. Bu sözler yıllardan beri söylediğimiz ABD'nin sözde stratejik ortak olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Özellikle Blinken’in Türkiye’yi sözde stratejik ortak olarak nitelemesi son derece samimi ve dürüst bir açıklama olmuş. Biz zaten bunu biliyorduk. Biz de Amerika’nın bizim için bir sözde stratejik ortak olduğunu biliyorduk." şeklinde konuştu.