Doğan Aydal gibi isimlerin etkisindeki Fatih Erbakan: Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız!

Erbakan Ordu'da düzenlenen parti programında konuştu.

Fatih Erbakan, partisindeki Doğan Aydal gibi isimlerin etkisinde kaldığını yine ortaya koydu.

"Önce Milli Görüş belediyeciliğini, ardından Milli Görüş iktidarını göreceğiz." diyen Erbakan, "Yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim hedefimiz ilk olarak belediye seçimlerinde hizmetlerin nasıl olduğunu göstereceğiz, ahlaklı belediyecilik nasıl olacak ülkemize göstereceğiz. Belediyeler iktidardan yana olacak diyenlere inanmayın. Biz geçmişte bunu başardık, şimdi de başaracağız. Siz şimdi belediyeciliği bize verin, 2028’de zaten iktidarda biz olacağız.”

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