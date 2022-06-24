Fatih Camiisine nasıl gidilir? Fatih Cami metro, metrobüs, tramvay ile nasıl gidilir?

Devrin alimlerinden, Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden İsmailağa’dan dünyaya uzanan Kur’an ve sünnet tebliğinin ihmandarı Üstad Mahmud Efendi hazretleri vefat etti. Mahmud Ustaosmanğlu’nun cenâzesi; 24 Haziran Cuma namazını müteâkip Fatih Camii’nde kılındıktan sonra, Edirnekapı Sakızağacı Kabristanı’ndaki kabrine defnedilecektir. Mahmud Efendi’nin cenaze namazına gitmek isteyenler Fatih Cami’sine nasıl gidileceğini merak ediyor. Peki Fatih Camiisine nasıl gidilir? Fatih Camii’ye nasıl giderim?

Fatih Camiye nasıl gidilir?

Fatih Camii İstanbul ilinin Fatih ilçesi içerisinde bulunmaktadır. Fatih camiye özel araç vasıtası ile gitmeyi düşünen kişilerin Karaköy tarafından gelerek Galata köprüsünü geçmeleri gerekmektedir. Haliç tarafından ise Atatürk bulvarına geçilmesi durumunda tabelaların takip edilerek camiyi kolay bir biçimde bulabilmektedirler. Toplu taşıma araçları aracılığı ile bu alana gitmek isteyen kişiler Yavuz Selim ve Eminönü duraklarından kalkmakta olan otobüsler ile beraber Fatih Cami'ne gidebilmektedirler.

Anadolu yakasından Fatih Camiisine nasıl gidilir?

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 32, 36KE, 37E, 336E, 90 numaralı otobüslerden birine binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Üsküdar'dan Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 32, 36KE, 37E, 336E, 90 numaralı otobüslerden birine binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar'da inerek Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 32, 36KE, 37E, 336E, 90 numaralı otobüslerden birine binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Tavşantepe metrosuna binerek Kadıköy'de inerek Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 32, 36KE, 37E, 336E, 90 numaralı otobüslerden birine binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Metro metrobüs tramvay ile Fatih Camii’sine nasıl gidilir?

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi metrobüs istasyonundan metrobüse binerek Edirnekapı'da ininiz. Üst geçidin sağından çıkarak Şehitlik'in oradaki otobüs durağından Eminönü yönüne giden herhangi bir otobüse binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Bağcılar, Güngören taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvayına binerek Zeytinburnu durağında Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Edirnekapı'da ininiz. Üst geçidin sağından çıkarak Şehitlik'in oradaki otobüs durağından Eminönü yönüne giden herhangi bir otobüse binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Bayrampaşa, Esenler taraflarından geliyorsanız 32 numaralı otobüse binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.

Taksim'den 87 numaralı otobüslerden birine binerek Fatih durağında indiğinizde Fatih Camii'ne ulaşabilirsiniz.