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Siyaset Fatih beyi cenazede gören var mı?
Siyaset

Fatih beyi cenazede gören var mı?

Yeniakit Publisher
2024-04-24 22:29:00 - 2024-04-24 22:31:47
Fatih beyi cenazede gören var mı?

Yerel seçimden önce kafasındaki takkeyle İsmailağayı ziyaret eden Fatih Erbakan, Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesine katılmadı.

İsmailağa'nın manevi lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenaze merasimine on binlerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici de katıldı.

Cenaze namazında Fatih Erbakan'ın olmaması sosyal medyada "vefasızlık" olarak değerlendirildi.

Erbakan seçim öncesi ziyaret ettiği İsmailağa'yı cenaze gününde yalnız bıraktı. Yeniden Refah Partililer sosyal medyadaki eleştirilere, "İl başkanımız ve teşkilat üyelerimiz cenazeye katıldı" diye cevap verdi.


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