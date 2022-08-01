Fatih Belediyesi memur ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.09.2022 gününden 09.09.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresine,

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Fatih Belediye Başkanlığı Fatih/İstanbul adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Zabıta Memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere; Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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