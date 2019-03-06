Fatih Atay, çalışmalarını Işıklı’da sürdürdü

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, yerel seçim çalışmaları kapsamında Işıklı Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

CHP’li Atay’a ziyaret esnasında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, İyi Parti Efeler İlçe Başkanı Ahmet Türkmenoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, İyi Partili yöneticiler ve Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

CHP Efeler İlçe Başkanı Mersin, "2014 yerel seçimlerinde sizlerin desteği ile hem Efeler’i hem de Aydın Büyükşehir Belediyesini kazandık ama maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi. Mevcut Efeler Belediye Başkanı, üzülerek söylüyorum ki Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket etmedi ve bu yüzden Efeler Halkı hizmet göremedi. Değerli Işıklılılar, hepiniz biliyorsunuz ama ben tekrardan söylemek istiyorum; mevcut belediye başkanının akçeli işler yapması sebebiyle aday göstermedik ve ülkenin bu zor döneminde ateşten gömlek giyerek yüreğini ortaya koyarak partimizin her kademesinde görev yapmış ağabeyimiz, büyüğümüz Mehmet Fatih Atay’ı partimizden aday yaptık" dedi.

Vatandaşların şikayetlerini ve isteklerini dinleyen Mehmet Fatih Atay ise, "Bu ne güzel Işıklı. Akşamın bu saatinde ve bu soğukta bizi yalnız bırakmayıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri var ama ben biraz genel politikalara değinmek istiyorum. Yollar yapıldı, köprüler yapıldı, gökdelenler yapıldı. Cepte para kalmadı artık, yabancı kaynaklar bize borç para vermiyor. Bunları neden anlatıyorsunuz diye soruyorsanız; iktidar partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni sürekli borçlanarak devam edecek hale getirdi. Artık ülkemizde üretim yapılmıyor, okuyan gençlerimiz iş bulamıyor yurt dışına kaçıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye’de Aydın’da ve de Efeler’de yeni bir sayfa açılıyor. Sizlerin desteği ile inşallah 31 Mart’ta belediye başkanı olacağım ve Efeler’de yaşayan vatandaşlarımızı ’Derman Belediyecilik’ anlayışı ile tanıştıracağız. Güvenle çocuklarınızı emanet edebileceğiniz Çağdaş, Atatürkçü öğretmenlerin olduğu kreşler açacağız ve sizlerden bir ücret talep etmeyeceğiz. Maalesef ki üzülerek söylüyorum, Efeler’de yaşayan bir çok dezavantajlı engelli diyebileceğimiz çocuklarımız, vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız için de ’Engelsiz Konuk Evi’ açacağız. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı güvenle teslim edebileceksiniz ve tamamen ücretsiz olacak.

Kontrolsüz, hukuksuz yani Aydın halkına zarar verecek olan jeotermal tesislerinin kurulmasına belediyeler red veriyor. Tesis sahibi torpilini buluyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izni alıyor. Bu tesisler mahkeme ile durdurulsa bile işlemeye devam ediyor.

Böyle giderse 5 yıl içinde kanser ve ölüm oranları daha da artacak. Ya kanserden öleceğiz ya da Kızılcaköy’de toprağı, suyu ve havası için direnen 82 yaşındaki anamızın yanında olacağız. Çiftçilerimizin hali perişan, incir ve zeytindeki verim düştü. Dünyada incir üretiminin %63’ü Aydın’da gerçekleşiyor. Hangi çiftçiyle konuşsak mahsüllerinin bozuk olduğunu, verim alamadıklarını söylüyor. Kontrolsüz jeotermal sebebiyle Aydın’daki mal ve mülklerimizin değeri düşüyor. Dışarıdan göç alan şehir konumundayken maalesef göç verir duruma geldik. Aydın’dan artık millet kaçıyor, çiftçi üretemiyor, esnaf alışveriş olmadığını söylüyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra inşallah Efeler Belediyesi’ni kazanacağız ve bu doğa talanına dur diyeceğiz. Aydın’a zarar veren bu jeotermal tesisleri sayesinde bütün yandaşların cebi doldu taştı. Biz bu eşitsizliğe karşı dimdik duracağız ve yandaşların değil Efeler’de yaşayan emekçilerimizin, çiftçimizin esnaflarımızın zenginleşmesi için çaba harcayacağız" dedi.