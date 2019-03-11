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Fatih Atay, çalışmalarını Girne Mahallesinde sürdürdü

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmaları kapsamında Girne Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:49
Fatih Atay, çalışmalarını Girne Mahallesinde sürdürdü

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP’li Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmaları kapsamında Girne Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

 

CHP’li Atay, “31 Mart Yerel Seçimlerinde sizlerin desteği ile belediye başkanı olduğumda yapacağım projelerden bahsetmek istiyorum. Efeler de yaşayan birçok dezavantajlı engelli diyebileceğimiz çocuklarımız, vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız için de ‘Engelsiz Konuk Evi’ açacağız. Engelli vatandaşlarımızı güvenle teslim edebileceksiniz ve tamamen ücretsiz olacak. Ayrıca Örneğin; engelli vatandaşımızın notere gitmesi gerekiyor, Biz vatandaşımızı ve yanında ki refakatçısı ile notere götüreceğiz ve sonra tekrardan evine teslim edeceğiz. Yaşlı Vatandaşlarımız için de ‘Yaşlı Konuk Evi’ açacağız. Konuk evimizde deneyimli ve güler yüzlü personellerimiz olacak. Yaşlı vatandaşlarımızın huzur bulabileceği ve kendi evindeki samimiyeti aramayacağı ferah bir ortam sağlayacağız. Değerli arkadaşlar Türkiye de ‘Kestane deyince aklınıza hangi şehir geliyor?’ diye bir anket yapılıyor ve sonucu yüzde 92 Bursa çıkıyor. Bursa’ya kestane Aydın’dan gidiyor. Biz Efeler Belediyesi olarak yerel ürünlerimize kestanemize, incirimize ve zeytinimize sahip çıkarak Efeler ilçemizi tüm Türkiye’ye duyuracağız. İlçemizin giriş çıkışlarında ve belli başlı noktalarında yerel ürünlerimizi sergileyebileceğimiz satış noktaları açacağız. Efeler’i markalaştıracağız. Çiftçimizi esnafımızı zenginleştireceğiz” dedi.

 

CHP’li Atay’a ziyaret esnasında CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, İyi Partili yöneticiler ve Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:49
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