Fatih Atay, Baltaköy’de vatandaşlarla buluştu

Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Fatih Atay, Baltaköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Baltaköy Muhtarı Durmuş Çoban, Baltaköy Mahallesinin isteklerini ve şikayetlerini dile getirdi. Muhtar Çoban, CHP’li Atay’a, “Başkanım şimdiden Efeler Belediye Başkanlığınız Hayırlı olsun” dedi.

CHP’li Atay ise, “Siyasi hayatım boyunca bizi hiç yalnız bırakmadınız ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizi destekleyeceğinizden şüphemiz yok bilmenizi isterim tekrardan teşekkür ederim. 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye, Aydın ve Efeler’de yeni bir sayfa açılıyor. Sizlerin desteği ile İnşallah 31 Mart’ta Belediye Başkanı olacağım ve Efeler’de yaşayan vatandaşlarımızı ‘Derman Belediyecilik’ anlayışı ile tanıştıracağız. Maalesef ki, üzülerek söylüyorum Efeler’de yaşayan birçok dezavantajlı engelli diyebileceğimiz çocuklarımız, vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız için de "Engelsiz Konuk Evi" açacağız. Engelli vatandaşlarımızı güvenle teslim edebileceksiniz ve tamamen ücretsiz olacak. Değerli arkadaşlar çalışan kadınlarımız, çocuklarına bakmakta güçlük çekiyor. Kayınvalidem mi bakacak yoksa annem mi bakacak diye düşünüyorlar. Biz 7’den 70’e Efeler’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar yanında olacağız. Güvenle çocuklarınızı emanet edebileceğiniz Çağdaş Atatürkçü öğretmenlerin olduğu kreşler açacağız ve sizlerden bir ücret talep etmeyeceğiz. Devletin yapması gerektiğini biz yapacağız değerli Baltaköylüler.

Sevgili gençler en temel sorunumuz işsizlik. Aileleriniz sizleri okutmak için çok emek harcadı ama maalesef bir çoğunuz işsiz kaldınız. Aileleriniz üzüldü. Ben size söz veriyorum 31 Mart Yerel Seçimlerini sizlerin desteği ile Efeler Belediye Başkanlığını Kazandığımız zaman sizleri üzmeyeceğim. Gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam sağlayacağız. Efeler’de bulunan atıl haldeki tarım arazilerini değerlendireceğiz, ıslah yöntemi ile kazanacağız ve gençlerimizi, kadınlarımızı sigortalı şekilde Efeler Belediyesi bünyesinde çalıştıracağız" dedi.