Fatih Altaylı'ya tek kelime edemeyen Sevilay Yılman: Gazetecilik cenazesi kaldırılması gereken bir meslek

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Fatih Altaylı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan bayramlaşma videosundaki bir anlık duraksamasını kullanarak çirkin bir üslupla muhalefet etmeye çalışmıştı. Videonun canlı olduğunu bilmediğini öne süren Altaylı, konuya ilişkin ikinci yazısında da kuyruğunu dik tutmak için çabalayarak özür dilememişti. Altaylı ile birlikte mesai arkadaşları Veyis Ateş'in Habertürk'ten kovulması için elinden geleni yapan Sevilay Yılman, Altaylı'nın bu rezaletine ise sessiz kaldı.

'Cenazesi kaldırılması gereken bir meslek'

Altaylı'nın çirkin girişimine karşı tek kelime edemeyen Sevilay Yılman, twitter hesabından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. 'Basın özgürlüğü' üzerinden üstü kapalı şekilde AK Parti iktidarını hedef alan Yılman, "Gerek telefondan gerekse sosyal medya hesaplarımdan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajı alıyorum. Hiç birine cevap vermiyor ve teşekkür etmiyorum zira benim açımdan bayramı kutlanabilecek değil cenazesinin kaldırılması gereken bir meslek var!" dedi.