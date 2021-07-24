  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun "seçim performansı" eşine soruldu... Kahkahayı bastı

Sağlıkta dev bir atılım daha, işte sosyal devlet böyle olur Kılıçdaroğlu’nun SSK başkanlığı döneminden eser kalmıyor

İmamoğlu tatilde, Alibeyköy can çekişiyor!

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk tarih verip duyurdu

ABD neyi hedefliyor?Türkiye sınırına yakın bölgeye tank ve zırhlı araç sevk ettiler!

FETÖ yeni operasyona başladı! Büyük tehlike

Sen neymişsin be! ABD beslemesi Ruşen Çakır fena yakalandı

5 boynuzlu koçu görenler gözlerine inanamadı

Ruşen Çakır’ın gazeteciliğini (!) böyle anlattı: Fazla para veren kişiye para iadesi yapan fahişe gibi!

ABD ve Norveç’in fonladığı Ruşen Çakır’ın yönetiminde bakın kim varmış!
Macron'u hedef alan göstericiler Fransa'nın 174 noktasında toplandılar
İngiltere'de yıldırım: Evlerde hasar meydana geldi
Denize düştüğü teknenin pervanesine çarptı! Hayatını kaybetti
Taliban’dan yeni açıklama: Savaşı karşı taraf şiddetlendiriyor
Medya Fatih Altaylı'ya tek kelime edemeyen Sevilay Yılman: Gazetecilik cenazesi kaldırılması gereken bir meslek
Medya

Fatih Altaylı'ya tek kelime edemeyen Sevilay Yılman: Gazetecilik cenazesi kaldırılması gereken bir meslek

Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma videosundaki bir anlık duraksamasını kullanarak, çirkin bir amaca hizmet etmesine tek kelime edemeyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 'basın özgürlüğü'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 20:27:00 - 2021-07-24 21:10:22
Fatih Altaylı'ya tek kelime edemeyen Sevilay Yılman: Gazetecilik cenazesi kaldırılması gereken bir meslek

 Yeniakit.com.tr 

Fatih Altaylı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan bayramlaşma videosundaki bir anlık duraksamasını kullanarak çirkin bir üslupla muhalefet etmeye çalışmıştı. Videonun canlı olduğunu bilmediğini öne süren Altaylı, konuya ilişkin ikinci yazısında da kuyruğunu dik tutmak için çabalayarak özür dilememişti. Altaylı ile birlikte mesai arkadaşları Veyis Ateş'in Habertürk'ten kovulması için elinden geleni yapan Sevilay Yılman, Altaylı'nın bu rezaletine ise sessiz kaldı.

'Cenazesi kaldırılması gereken bir meslek'

Altaylı'nın çirkin girişimine karşı tek kelime edemeyen Sevilay Yılman, twitter hesabından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. 'Basın özgürlüğü' üzerinden üstü kapalı şekilde AK Parti iktidarını hedef alan Yılman, "Gerek telefondan gerekse sosyal medya hesaplarımdan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajı alıyorum. Hiç birine cevap vermiyor ve teşekkür etmiyorum zira benim açımdan bayramı kutlanabilecek değil cenazesinin kaldırılması gereken bir meslek var!" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay