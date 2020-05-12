Fatih Altaylı’nın ekranlara çıkmama nedeni belli oldu
Habertürk TV'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ağırladıktan sonra 2 gündür ekranlara çıkmayan Fatih Altaylı'nın, ekranlarda yer almamasının nedeni ortaya çıktı.
Habertürk’te Teke Tek programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ağırlamasının ardından tepki çeken Fatih Altaylı’nın 2 gündür ekranlara çıkmamasının nedeni belli oldu.
RTÜK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu “Teke Tek” programında Fatih Altaylı’nın sözleri nedeniyle Habertürk’e ceza vermişti.
‘İzin yapıyorum’
Fatih Altaylı, bir takipçisinin “Fatih Altaylı dün akşam yayında yoktu bu akşam da yok. Neler oluyor” sorusuna “Bir şey olmuyor. Bir kaç gün izin yapıyorum” yanıtını verdi.