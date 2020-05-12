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Medya

Fatih Altaylı’nın ekranlara çıkmama nedeni belli oldu

Habertürk TV'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ağırladıktan sonra 2 gündür ekranlara çıkmayan Fatih Altaylı'nın, ekranlarda yer almamasının nedeni ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:59:00 - 2020-05-12 17:25:35
Fatih Altaylı’nın ekranlara çıkmama nedeni belli oldu

Habertürk’te Teke Tek programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ağırlamasının ardından tepki çeken Fatih Altaylı’nın 2 gündür ekranlara çıkmamasının nedeni belli oldu.

RTÜK, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yayın konuğu olduğu “Teke Tek” programında Fatih Altaylı’nın sözleri nedeniyle Habertürk’e ceza vermişti.

‘İzin yapıyorum’

Fatih Altaylı, bir takipçisinin “Fatih Altaylı dün akşam yayında yoktu bu akşam da yok. Neler oluyor” sorusuna “Bir şey olmuyor. Bir kaç gün izin yapıyorum” yanıtını verdi.

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Yorumlar

hoca

Nedenini hiç okumadım, çıkıp çıkmadığını da izlemiyorum. Ama her ne ise o nedeni Allah daim etsin. Edeb ve uslub sahibi bir medeni belki onun yerine gelir. Ekrandan eşşek gibi anırmakda söz edecek edebde birinin gelmemesi hiçbir ekiskliğe neden olmayacaktır.
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