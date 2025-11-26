Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını "rejimin sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği" olarak değenlendirdi.

"Bu çok saçma..."

Sanchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Bugün Türk gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği.”

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlaması

YouTube kanalındaki programında söylediği sözler gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı.

"Cumhurbaşkanı korkan birisi de değil ki, benim tarihi örneğimden neden korksun? Burada biraz hem bana hem Sayın Cumhurbaşkanı’na haksızlık yapılıyor" diye konuşan Fatih Altaylı, savunmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı’nın benim konuşmamda korkacağı bir şey yok. Ben örgüt üyesi değilim, şiddete başvurmuşluğum yok, karşınızda duran bir vatandaşım. Cezaevinde olduğum için değil ama fikri olarak haksızlığa uğradığımı söylemek istiyorum. Şu an karşınızda olmaktan utanç duyuyorum demeyeyim ama çok gereksiz buluyorum. Heyetinizden beraatımı talep ediyorum."

Mahkeme, gazeteci Fatih Altaylı’nın “Cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak, hükmen tutuklanmasına karar verdi.