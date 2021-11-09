Fatih Altaylı'dan TOGG'a büyük terbiyesizlik! Hem ağırlandı hem saldırdı

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş tarafından TOGG tesislerinde ağırlandı. Altaylı, ziyaretini anlattığı köşe yazısında hem TOGG'a hem de AK Parti iktidarına saldırdı.

Euronun 20 lira olacağını yazdı!

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'la görüşen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, tesisi gezdi.

TOGG'un maliyetinin 40 bin euro (450 bin TL) olacağını tahmin ettiğini aktaran Altaylı, "2022 sonunda euro 20 lira olursa değil otomobil, don alamam onu biliyorum." ifadeleri ile hem ağırlandığı TOGG'a hem AK Parti iktidarına saldırdı.

" 'Bu aracı bana göre 40 bin avro civarında maledersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz.' diye fikrimi söylüyorum. Karakaş’ın beden dilinden anladığımı maliyetin biraz daha aşağı çekilebileceğine inanıyor.

" 'Euro çok artmazsa bugünkü kurdan 40 bin euroya beni de yazın sıraya' diyorum.

2022 sonunda euro 20 lira olursa değil otomobil, don alamam onu biliyorum çünkü. Ardından son durak olarak çarpışma testlerinde kullanılan otomobillerin üretildiği atölyeye geçiyoruz."

Fatih Altaylı, daha önceki her saldırısı sonrasında, bakanlar tarafından ağırlanmış ve itibar görmüştü.