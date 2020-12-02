  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Suriye'deki savaştan kaçarak sığınan Suriyelilere yönelik bazı kurum ve kişiler tarafından algı kampanyası sürüyor. Son olarak Fatih Altaylı, TekeTek programında açık açık Suriyeli düşmanlığı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:38:00 -
Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Gazeteci Fatih Altaylı, Suriye'deki felaketin ardından ülkemize yerleşen Suriyeliler ile ilgili çirkin bir açıklama yaptı.

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu TekeTek programında Türkiye’de sağlık çalışanlarının durumu gündeme geldi.

Sağlık çalışanları ile ilgili yapılan tartışmada KYK borçları konuşulmaya başlandı. Fatih Altaylı, bu sırada Suriyelileri açıkça hedef gösterdi.

KYK borçlarının silinmesi konusunda çağrı yapan Altaylı, felaket nedeniyle ülkemize yerleşen Suriyelileri hedef alarak, 'Ama onların böyle bir sorunu yok' dedi.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Tartışma sırasında konunun nasıl Suriyelilere geldiğine anlam veremeyen birçok vatandaş, Altaylı'yı kastederek, 'KYK'lıların hakkını savunurken Suriyeliler konusunda bu düşmanlık niye?' diyerek tepki gösterdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...
Dünya

Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...

Belçika'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, giderayak tepki çeken çıkışlarda bulunuyor...
Aman bu yalanı söylemeyin! Polis affetmiyor
Yaşam

Aman bu yalanı söylemeyin! Polis affetmiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan ekipler, vatandaşların 'işten yeni çıktım' yalanını affet..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay