Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Gazeteci Fatih Altaylı, Suriye'deki felaketin ardından ülkemize yerleşen Suriyeliler ile ilgili çirkin bir açıklama yaptı.

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu TekeTek programında Türkiye’de sağlık çalışanlarının durumu gündeme geldi.

Sağlık çalışanları ile ilgili yapılan tartışmada KYK borçları konuşulmaya başlandı. Fatih Altaylı, bu sırada Suriyelileri açıkça hedef gösterdi.

KYK borçlarının silinmesi konusunda çağrı yapan Altaylı, felaket nedeniyle ülkemize yerleşen Suriyelileri hedef alarak, 'Ama onların böyle bir sorunu yok' dedi.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Tartışma sırasında konunun nasıl Suriyelilere geldiğine anlam veremeyen birçok vatandaş, Altaylı'yı kastederek, 'KYK'lıların hakkını savunurken Suriyeliler konusunda bu düşmanlık niye?' diyerek tepki gösterdi