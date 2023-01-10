Fatih Altaylı'dan skandal "Togg" yazısı! "Bu, ahmaklık ve aşağılıklık"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, elektrikli bir araçla yaptığı deneme sürüşünde sıkıntılar çektiğini yazmasının ardından kendisine gelen "Togg'u çekemiyorsun" eleştirilerine yine ağzını bozarak cevap verdi.

Altaylı, "Ahmaklık ve aşağılıklık aynı bedende birleşince sonuç bu eleştiriler oluyor" diyerek bir köşe yazarından ziyade kabadayı gibi konuştu.

Altaylı, yazısının "Togg'unuz için yazdım aptallar" başlıklı bölümünde şu skandal ifadeleri kullandı:

"Benim elektrikli araç şarj altyapısı konusunda eleştirilerde bulunmam ve aylar yıllardır bu konuda yazılar yazmamın nedeni de Togg’un başarısız olması için değil, başarılı olması için.

(...) Sizin yerli ve milli Togg’unuzu alanlar aldıklarına bin pişman olmasınlar diye yazıyorum.

Alan pişman olup, komşusuna “Aman abi sakın” demesin diye yazıyorum.

Ama siz bunu bile anlamayacak kadar küçük beyinli, dar zihinlisiniz.

Çünkü Togg sizin için bir ulaşım aracı değil, bir propaganda aracı. (...)"