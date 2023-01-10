  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim Nasri Amcalar rakam ve tarih verdi! Altın’da geri çekilme olacak ama sonrası…

Ne altın, ne dolar! Çinli kripto milyarderi: TRON mucidi yatırımları, yatırım aracı ve borsa hamlesi şaşırttı!

Togg ABD devi Tesla'yı şaşırttı

CHP İzmir İl Başkanı belli oldu... Mason Soyer istediği ismi başkan yaptıramadı!

İslam Memiş hiç bu kadar iddialı olmamıştı! Sandık altını uçurdu… Yeni rekorlar yolda

Sıcak kış için tarımda acil çağrı! Küresel iklim değişikliğine dikkat: İklim değişikliğinin tarıma etkisi

Milli Muharip Uçak'ı gören ABD'den Türkiye'ye 'yok artık' dedirtecek teklif geliyor! Canlı yayında açıkladı

O anladı da bizdeki papazlar anlamadı! Papa Franciscus mesajı Erdoğan barışı sağlamaya...

İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!

Araç sahipleri için olmazsa olmaz! Fiyatı İstanbul'da 10 bin TL'yi aştı bile... İndirim haberi bekleniyor
Medya Fatih Altaylı'dan skandal "Togg" yazısı! "Bu, ahmaklık ve aşağılıklık"
Medya

Fatih Altaylı'dan skandal "Togg" yazısı! "Bu, ahmaklık ve aşağılıklık"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, elektrikli bir araçla yaptığı deneme sürüşünde sıkıntılar çektiğini yazmasının ardından kendisine gelen "Togg'u çekemiyorsun" eleştirilerine yine ağzını bozarak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 13:59:00 -
Fatih Altaylı'dan skandal "Togg" yazısı! "Bu, ahmaklık ve aşağılıklık"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, elektrikli bir araçla yaptığı deneme sürüşünde sıkıntılar çektiğini yazmasının ardından kendisine gelen "Togg'u çekemiyorsun" eleştirilerine yine ağzını bozarak cevap verdi.

Altaylı, "Ahmaklık ve aşağılıklık aynı bedende birleşince sonuç bu eleştiriler oluyor" diyerek bir köşe yazarından ziyade kabadayı gibi konuştu. 

Altaylı, yazısının "Togg'unuz için yazdım aptallar" başlıklı bölümünde şu skandal ifadeleri kullandı:

"Benim elektrikli araç şarj altyapısı konusunda eleştirilerde bulunmam ve aylar yıllardır bu konuda yazılar yazmamın nedeni de Togg’un başarısız olması için değil, başarılı olması için.

(...) Sizin yerli ve milli Togg’unuzu alanlar aldıklarına bin pişman olmasınlar diye yazıyorum.

Alan pişman olup, komşusuna “Aman abi sakın” demesin diye yazıyorum.

Ama siz bunu bile anlamayacak kadar küçük beyinli, dar zihinlisiniz.

Çünkü Togg sizin için bir ulaşım aracı değil, bir propaganda aracı. (...)"

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23