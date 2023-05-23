Fatih Altaylı'dan o CHP'li ile ilgili şok iddialar! "Köstebek" detayı tam bomba

Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Fatih Altaylı, CHP'li Tuncay Özkan'la ilgili şok iddialarda bulundu.

Kişisel web sitesi olan fatihaltayli.com.tr'de Özkan için "Köstebek meselesini bilmem ama danışman olarak sicili pek parlak değil" ifadelerini kullanan Altaylı, özetle şunları kaydetti:

"Son günlerde CHP’de en çok konuşulan isim Tuncay Özkan ve benim geçmişte yazdığım birkaç yazı nedeniyle ben de bu isimle ilgili soruların muhatabıyım.

(...) Birçoklarının gözünde Özkan’ın “olağan şüpheli” haline gelmesinin 95 milyon nedeni var.

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Tuncay Özkan gizli sahibi olduğu Kanaltürk televizyonunu 2008 yılında patronu Akın İpek şu anda kaçak durumda olan İpek Koza grubuna satmıştı.

(…)

Tuncay Özkan hakkındaki iddiaların da kaynağı işte bu dava.

(...) Tuncay Özkan daha önce ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın akıl hocası idi. O dönemde ANAP baraj altı kalarak yok olup gitti.

Yine aynı dönemde Devlet ile yaşadığı sorunlardan kurtarmak üzere Mehmet Emin Karamehmet’e transfer olmuştu. Karamehmet’in hali ortada.

Köstebek meselesini bilmem ama danışman olarak sicili pek parlak değil, onu bilirim."