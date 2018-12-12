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Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Gazeteci Fatih Altaylı, yerel seçimler yaklaşırken hâlâ büyükşehir adaylarını açıklayamayan CHP'yi topa tuttu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:04
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin aday belirleme sürecindeki pasifliğini eleştirdi, özellikle parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İşte Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü: 

Siyasetten beş kuruşluk anlayan herkes “CHP bir an önce adaylarını açıklamalı ki, zaten kısıtlı olan medya gücüyle adaylarını topluma, seçmene tanıtabilsin” dedikçe CHP uzattıkça uzatıyor.

Ne İstanbul adayı belli ne Ankara ne de İzmir.

Hadi diyelim ki, İstanbul’da AK Parti adayını bekliyorsunuz, niye bekliyorsanız, İzmir ve Ankara’da ne bekliyorsunuz bir anlatın da öğrenelim.

Gecikme, aday belirlenmesinden sonra parti içinde oluşacak kırgınlıkları, kızgınlıkları tamir edecek süre bile bırakmayacak, farkında değiller.

Bu kararsızlık ya da belirsizlik CHP’ye büyük zarar veriyor ama Genel Merkez de, Genel Başkan da bu durumu göremiyor.

Korkarım seçim günü geldiğinde “Yahu biz aday göstermeyi unuttuk galiba” diyecekler.

Aynen Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu seçimde seçmen kütüğüne kaydolmayı unuttuğu gibi bir durum.

Ya da belki de, “Önce seçim olsun, kazanırsak bir aday gösteririz” diye de düşünüyor olabilirler.

Sadece üç büyük kentte mi, Anadolu’da da benzer bir durumu var ana muhalefetin.

Dün CHP saflarında siyaset yapmış bir dostumla bunları konuşurken, “Her yerde durum aynı” dedi ve anlattı:

CHP’nin kazanma şansı olan yerlerden biri de Mersin. Orada da durum belli değil. Oysa iki isimden birini seçecekler. Biri Fikri Sağlar. CHP örgütü içinde güçlü bir isim. Aileden gelen bir gücü var. Arkasında ise İstemihan Talay.

Bu iki isimden birini seçeceksin. Zor bir denklem değil. CHP’lilerin oyunu almak istiyorsan Fikri Sağlar. Ama İstemihan Talay’ın da bakanlığı döneminden gelen bir sempatisi var. Yörük kökenli ve Güneydoğu kökenli seçmenden oy alabilecek biri. Bunu ben biliyorum da, Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Biliyor tabii ki! Onun da gözünde kazanma ihtimali daha güçlü olan Talay ama bir türlü açıklayamıyor. Genel Bakan’ın böyle kritik anlarda kararı verecek bir otoritesi olması lazım. Bu kadar tartışma doğru değil

Parti içi demokrasi iyi, tartışma, istişare, fikirlere saygı tamam.

Ama bir yerde de lider dediğin riski alacak ve kararı verecek.

Ülke yönetmeye talip bir liderin, karar alma konusunda kendine daha fazla güvenmesi şart.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:04
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Ankara
  5. Fatih Altaylı
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. CHP
  8. Yerel seçimler

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