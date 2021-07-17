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Medya Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan'a ağır hakaret: Gazeteci değil görgüsüz
Medya

Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan'a ağır hakaret: Gazeteci değil görgüsüz

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın TRT yönetimine atanması karşısında çılgına dönen Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakaretler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 17:46:00 -
Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan'a ağır hakaret: Gazeteci değil görgüsüz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, katıldığı bir televizyon programında Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından TRT yönetim kurulu üyeliğine atanmasına tepki gösterdi.

"Bunu zaten kabul etmek başlı başına bir görgüsüzlük"

TRT yönetimindeki atamalara tepki gösteren Fatih Altaylı, "Onlara gazeteci dediğiniz için sizi kınıyorum, gazeteci falan değiller" dedi.

Fatih Altaylı şöyle devam etti:

"O bir devlet, kamu görevi. Özel bir televizyon değil. Bunu zaten kabul etmek başlı başına bir görgüsüzlük. Ne işin var ya senin. “Teşekkür ederim efendim beni bu göreve layık gördüğünüz için, ben gazeteciyim” bu cevap en yakışır cevaptır."

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Yorumlar

bunu seref, itibar, gorgulu, gercek gazeteci biri soyleseydi belki daha cok fifi olurdu:))

...siyah kod adli taninan kufurbaz biri daha cok fifi
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Vedad

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