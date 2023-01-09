Fatih Altaylı'dan Davutoğlu’na şok sözler! Ahmet Bey, gidip iki tokat atabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı içeriden veya dışardan olsun, genel başkanlar her kararda doğrudan Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak' sözlerini eleştirdi.

"Hani bunu tecrübesiz biri söylese anlarım da, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, AK Parti’ye tarihindeki en büyük seçim zaferini kazandırmış bir siyasetçi söyleyince gerçekten anlamak zor oluyor. Çünkü söylediği şey mümkün değil. Olmaz. Olamaz" diyen Altaylı, bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Davutoğlu’nun söylediği 'Parti genel başkanlarının imza yetkisi' Anayasa’da yok.

Anayasa’da olmayan bir yetkiyi Cumhurbaşkanı’nı kısıtlamak için kullanmak Anayasa’yı değiştirmeden mümkün değil.

Yani Altılı Masa’dakilerin sıklıkla söylediği son olarak da Davutoğlu’nun ifade ettiği bu şey bir Amerikan tabiri ile 'Bull Shit.' Yani 'zırvalık'. Yani 'saçmalık'. Yani 'manasızlık'. (...)"