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Medya Fatih Altaylı'dan Davutoğlu’na şok sözler! Ahmet Bey, gidip iki tokat atabilir
Medya

Fatih Altaylı'dan Davutoğlu’na şok sözler! Ahmet Bey, gidip iki tokat atabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı içeriden veya dışardan olsun, genel başkanlar her kararda doğrudan Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak' sözlerini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 12:30:00 -
Fatih Altaylı'dan Davutoğlu’na şok sözler! Ahmet Bey, gidip iki tokat atabilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı içeriden veya dışardan olsun, genel başkanlar her kararda doğrudan Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak' sözlerini eleştirdi.

"Hani bunu tecrübesiz biri söylese anlarım da, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, AK Parti’ye tarihindeki en büyük seçim zaferini kazandırmış bir siyasetçi söyleyince gerçekten anlamak zor oluyor. Çünkü söylediği şey mümkün değil. Olmaz. Olamaz" diyen Altaylı, bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. 

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Davutoğlu’nun söylediği 'Parti genel başkanlarının imza yetkisi' Anayasa’da yok.

Anayasa’da olmayan bir yetkiyi Cumhurbaşkanı’nı kısıtlamak için kullanmak Anayasa’yı değiştirmeden mümkün değil.

Yani Altılı Masa’dakilerin sıklıkla söylediği son olarak da Davutoğlu’nun ifade ettiği bu şey bir Amerikan tabiri ile 'Bull Shit.' Yani 'zırvalık'. Yani 'saçmalık'. Yani 'manasızlık'. (...)"

 

 

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Yorumlar

Ali baba

Zaten mal olmasaydı AKP gibi bir partiye ihanet etmezdi Bide profesör diye geçinir

emir

bir şey söylemeyeceğim de yalnız şunu söyleyeyim: biz bu sünepelere oy vermedik.burada yanlışınız var.çok oy alması kendi şahsına değil ERDOĞAN a oy verdik.AK partiye oy verdik.bu gibiler kim oluyor da biz den oy alıyor.madem öyle sıkıyorsa tek başına seçimlere girsin bu hımbıllar...
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