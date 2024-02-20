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Medya Fatih Altaylı'dan CHP'ye bombardıman: Böyle bir kaşarlaşma var!
Medya

Fatih Altaylı'dan CHP'ye bombardıman: Böyle bir kaşarlaşma var!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 16:25:00 - 2024-02-20 16:34:16

Fatih Altaylı, Hatay'da adaylığı tartışmalara neden olan Lütfü Savaş'la ilgili açtı ağzını yumdu gözünü. Savaş'ı istifaya çağıran Altaylı, "Ama bu siyasette böyle bir kaşarlaşma da var." dedi.

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra koltuk savaşlarıyla başlayan krizin ardından yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde parti içi sorunlarla karşı karşıya kalan CHP'de isimler netleşti. Özgür Özel'in kararıyla, adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la yola devam kararı alındı.

CHP Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı

CHP'den yapılan açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

"Haysiyetli insanın istifa etmesi gerekir"

CHP'de Hatay ve Lütfü Savaş ismi üzerinde yaşanan tartışmalar CHP yandaşı gazeteci Fatih Altaylı'yı çileden çıkardı. Günlerdir yaşananlar üzerine Lütfü Savaş'ın hala partiden istifa etmeyerek tekrar aday olmama kararı vermesine tepki gösteren Altaylı, "Genel Başkan benim adıma böyle bir şey söylese, başkanı ararım al o adaylığını ne yapıyorsan yap derim ve istifa ederim. Haysiyetli insanların yapması gereken budur" dedi.

"Siyasette böyle bir kaşarlaşma var"

CHP'de herkesin bir taraftan kıvırdığını söyleyen Altaylı, "İstifa et kardeşim. 'Ben çekiliyorum ne haliniz varsa görün.' de. Ama bu siyasette böyle bir kaşarlaşma da var." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar yanlış bir siyasi söylem ben hayatımda görmedim"

"Daha iyisini arıyoruz bulamıyoruz" cümlesinden daha kötü bir laf olamayacağını belirten Altaylı, "Özgür Özel vatandaşa diyor ki; Biz koyun bulamadık size Abdurrahman Çelebi verdik. Koyun arıyoruz ama bulursak inşallah. Bulamazsak Abdurrahman Çelebi ile idare edeceksiniz demeye getiriyor. Bu kadar yanlış bir siyasi söylem ben hayatımda görmedim" şeklinde konuştu.
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