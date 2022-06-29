Fatih Altaylı'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya istifa çağrısı!

Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun’un, eski eş Özge Pomen ile sohbetinde “Dolarla vekil oluyorlar” sözlerine değinerek CHP'li Erdoğdu'ya bir an önce istifa etme çağrısında bulundu.



İşte o yazı;



CHP'li Aykut Erdoğdu'nun başına tatsız bir olay geldi.

Eşine yalan söylemiş.

Eşine yalan söylerken, sevgilisini karalamış.

Son derece sıradan bir durum aslında.

Böyle çok hikaye duymuşsunuzdur.

Sonra boşanıp, bir zamanlar paçayı kurtarmak için çamur attığı sevgilisi ile evlenmiş.

Bu da vakayı adiye sayılır.

Ama eski eş, sevgili iken karalanan ama daha sonra eş olan kadınla ilgili sözleri kayıt altına alıp sonra da ifşa edince ortaya dört dörtlük bir felaket, aldatanlar siyasetçi olunca da ortaya tam bir felaket çıkmış.

Daha da felaketi ise Parti Disiplin Kurulu üyesi yeni eşin "Dolarla milletvekilliği satıyorlar" sözü olmuş.

Aykut Erdoğdu, pek çok evli erkeğin hatta daha ender de olsa kadının başına gelmiş ve gelebilecek bir şeyi yaşıyor.

Ama Aykut Bey siyasetçi.

Ve özellikle iddiaların son bölümü çok vahim.

Bu yüzden de elini çabuk tutup, bir an önce hatta dün istifa etmeliydi.

Tabii "Dolarla milletvekilliği satıyorlar" diyen eşi de.

Hatta Parti Disiplin Kurulu üyesi olarak dolarla milletvekilliği satılıyor deyip parmağını kıpırdatmadığı için de ayrıca bir daha istifa etmeliydi.