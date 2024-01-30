Fatih Altaylı zihniyetini ortaya döktü: Zart zurt ayetleriyle oy vermiyoruz

28 Şubat zihniyeti gibi hareket eden Fatih Altaylı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle resmen dalga geçti.

İslamcı diye yaftalayıp "bölücü" diye tanımladığı muhafazakar kesimin Türkiye için tehdit olduğunu söyleyerek insanların "zart zurt ayetleriyle" oy vermediğini söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı siyasal İslamcı diye yaftalayıp "bölücü" diye tanımladığı muhafazakar kesimin Türkiye için tehdit olduğunu söyleyerek insanların "zart zurt ayetleriyle" oy vermediğini söyledi.

Altaylı mezhepçilik kavgasıyla birbirine düşen CHP'yi aklamak isterken 28 Şubat zihniyeti bir kez daha hortladı.

"Zart zurt ayetinden dolayı mı"

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İnsanların oy verme eğilimlerini anlatırken inançlarını aşağılayan Altaylı "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz." dedi.

"CHP'ye operasyon çekiliyor"

Altaylı tarihi boyunca bu ülkenin inançlarıyla barışık olmayan şimdi de inançları kullanarak Alevilik tartışmasında boğulan CHP'yi kurtarmak için "Konuşulmaması gerek bir şey bu ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir yapı içerisine sokmak istiyor. Yani zannedersin ki CHP Alevilerin partisi olsun isteniyor AKP de sünnilerin partisi olsun isteniyor. Bu şekilde bir ayrım olsun isteniyor." dedi.

Altaylı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Bunu isteyenler var mıdır vardır. Bunlar kimlerdir; Türkiye'nin bölünüp parçalanmasını ve Türkiye'nin sonsuza kadar da siyasal islamcılar tarafından yönetilmesini isteyenler ancak bunu tekrarlar.

Bir vatanseverin böyle böyle bir tavrı, böyle bir isteği böyle bir arzusu; mezhep din inanç üzerinden bir partileşme kaygısı olamaz, olmaması lazım.