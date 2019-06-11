Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu

Fatih Altaylı, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi bir araya gelecek olan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayında moderatörlük görevini reddeden Uğur Dündar'ı eleştirdi.

Fatih Altaylı, bugünkü 'İsmail bu işin içinden nasıl sıyrılacak!' başlıklı yazısında Uğur Dündar'ın ortak canlı yayındaki moderatörlük görevini kabul etmemesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Altaylı'nın yazısından o bölümler:

Sevgili Uğur Dündar ağabeyimiz açıklama üzerine açıklama yaparak bu işten niye tüydüğünü anlatmaya çalışıyor.

Söylediği her şey, benim dün yazdığıma çıkıyor.

“Eleştirilmekten korktum”.

Haklı.

Ne yapsa eleştirilecekti.

Ya bir taraf ya diğer taraf ya da muhtemelen her iki taraf.

Dündar bundan korktu.

Bunu açıkça söylese çok rahatlayacak.