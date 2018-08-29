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Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım

Gazeteci Fatih Altaylı, "Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Durum tam oturmuyor ama olsun. Trump da bizi Avrupa’ya yaklaştırdı ya o bana yeter." ifadesini kullandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:46
Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Trump'a minnettarım" başlıklı yazısında, "Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Durum tam oturmuyor ama olsun. Trump da bizi Avrupa’ya yaklaştırdı ya o bana yeter." ifadesini kullandı.

İşte Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Trump’a minnettarım

Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. 

Durum tam oturmuyor ama olsun. 

Trump da bizi Avrupa’ya yaklaştırdı ya o bana yeter. 

Benim için ABD ne kadar kaba saba, tatsız tuzsuz, görgüsüz, cahil bir ülke ise Avrupa da bir o kadar medeniyet demektir. 

Avrupa kültürdür, bilgidir, entelektüelliktir, sanattır.

ABD’ye yakın olmaktansa Avrupa’ya yakın olmayı tercih ederim. 

Türkiye ne yazık ki, uzunca bir süredir Avrupa’nın varlığını unutmuştu. 

Trump sayesinde yeniden Avrupa’yı ve Avrupa Birliği’ni hatırladık.” 

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:46
  1. Fatih Altaylı
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Avrupa

YORUM YAZ

  • burak can burak can 43 dk önce
    sana da domuz trump a katil abd ye ve iki yüzlü alçak ab ne başlarım.
  • AAAA46 dk önce
    SENİN İÇİN ABD NEYSE SENDE BİZİM İÇİN ÖYLESİN
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