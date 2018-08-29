HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Trump'a minnettarım" başlıklı yazısında, "Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Durum tam oturmuyor ama olsun. Trump da bizi Avrupa’ya yaklaştırdı ya o bana yeter." ifadesini kullandı.

İşte Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

“Trump’a minnettarım

Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış.

Durum tam oturmuyor ama olsun.

Trump da bizi Avrupa’ya yaklaştırdı ya o bana yeter.

Benim için ABD ne kadar kaba saba, tatsız tuzsuz, görgüsüz, cahil bir ülke ise Avrupa da bir o kadar medeniyet demektir.

Avrupa kültürdür, bilgidir, entelektüelliktir, sanattır.

ABD’ye yakın olmaktansa Avrupa’ya yakın olmayı tercih ederim.

Türkiye ne yazık ki, uzunca bir süredir Avrupa’nın varlığını unutmuştu.

Trump sayesinde yeniden Avrupa’yı ve Avrupa Birliği’ni hatırladık.”