  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Altaylı şaşırttı! "Bozuk saat doğruyu gösterdi"
Gündem

Fatih Altaylı şaşırttı! "Bozuk saat doğruyu gösterdi"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'ları köşesine taşıyan Fatih Altaylı'nın kullandığı ifadeler, "Bozuk saat doğruyu gösterdi" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 18:39:00 - 2021-11-02 18:44:12
Fatih Altaylı şaşırttı! "Bozuk saat doğruyu gösterdi"

Türkiye'nin geliştirdiği Silahlı / İnsansız Hava Araçları (S/İHA) dünyanın dikkatini çekmiş durumda.

Karabağ'da, Suriye'de ve Libya'de yürütülen askeri operasyonlarda yüzde 100 başarı sağlayan araçlar, pek çok ülkenin radarına girdi.

Satın almak için sıraya giren ülkelere her geçen gün yenileri ekleniyor.

"Bozuk saat doğruyu gösterdi"

Sınır içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif olarak kullandığı S/İHA'ları Fatih Altaylı köşesine taşıdı.

Altaylı'nın kullandığı ifadeler "Bozuk saat doğruyu gösterdi" dedirttti.

İşte Fatih Altaylı'nın "Teröriste satmıyoruz ya" başlıklı yazısından konuyla ilgili bölümler:

Türkiye’nin İHA ve SİHA satışları pek çok ülkede rahatsızlığa neden oluyor.

Çünkü bölgesel çatışmalarda oyunu önemli oranda etkiliyor bu hava araçları.

Rusya’da da Türkiye ile ilgili rahatsızlıklar var.

Son zamanlarda öne çıkan konu ise Türkiye’nin Ukrayna’ya sattığı insansız hava araçları.

Rusya bu araçların, özellikle de silahlı olanlarının kendi askerlerine karşı kullanılmasından rahatsız.

Bu nedenle Türkiye’yi suçluyor.

Bu konuda Rusya’nın en ufak bir haklılığı yok.

Sonuç olarak Türkiye bu İHA ve SİHA’ları egemen, BM üyesi, dünya tarafından tanınmış devletlere satıyor.

Ukrayna gibi, Azerbaycan gibi…

Ya da Libya örneğinde olduğu gibi, çatışma içindeki ülkelerde BM tarafından kabul resmen muhatap kabul edilmiş taraflara destek için kullanıyor.

Bu nedenle de bu satışlardan ötürü Türkiye’yi suçlamak kimsenin hakkı değil.

Hele hele Türkiye’nin çevresindeki terör örgütlerine yıllardır silah satan ve veren ülkelerin hiç haddi değil.

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...
Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...

Gündem

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...

Putin'den sürpriz hamle" target="_blank">
Türk SİHA'larının başarısı sonrası Putin'den sürpriz hamle
Türk SİHA'larının başarısı sonrası Putin'den sürpriz hamle

Dünya

Türk SİHA'larının başarısı sonrası Putin'den sürpriz hamle

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan-Biden görüşmesine damga vuran an! Odaya giren kişi apar topar dışarıya çıkarıldı
Gündem

Erdoğan-Biden görüşmesine damga vuran an! Odaya giren kişi apar topar dışarıya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmede odaya giren ve toplantının bitirilmesi girişimind..
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
CHP'li Aytuğ Atıcı 'onursuz' anketçiyi fena şamarladı!
Siyaset

CHP'li Aytuğ Atıcı 'onursuz' anketçiyi fena şamarladı!

CHP'li Aytuğ Atıcı siyasi ittifaklara dair yaptığı açıklama ile 'Onursuz' anketçi Kemal Özkiraz’ı yalanladı. Özkiraz’ın son ankette CHP'nin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay