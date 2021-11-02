Fatih Altaylı şaşırttı! "Bozuk saat doğruyu gösterdi"

Türkiye'nin geliştirdiği Silahlı / İnsansız Hava Araçları (S/İHA) dünyanın dikkatini çekmiş durumda.

Karabağ'da, Suriye'de ve Libya'de yürütülen askeri operasyonlarda yüzde 100 başarı sağlayan araçlar, pek çok ülkenin radarına girdi.

Satın almak için sıraya giren ülkelere her geçen gün yenileri ekleniyor.

"Bozuk saat doğruyu gösterdi"

Sınır içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif olarak kullandığı S/İHA'ları Fatih Altaylı köşesine taşıdı.

Altaylı'nın kullandığı ifadeler "Bozuk saat doğruyu gösterdi" dedirttti.

İşte Fatih Altaylı'nın "Teröriste satmıyoruz ya" başlıklı yazısından konuyla ilgili bölümler:

Türkiye’nin İHA ve SİHA satışları pek çok ülkede rahatsızlığa neden oluyor.

Çünkü bölgesel çatışmalarda oyunu önemli oranda etkiliyor bu hava araçları.

Rusya’da da Türkiye ile ilgili rahatsızlıklar var.

Son zamanlarda öne çıkan konu ise Türkiye’nin Ukrayna’ya sattığı insansız hava araçları.

Rusya bu araçların, özellikle de silahlı olanlarının kendi askerlerine karşı kullanılmasından rahatsız.

Bu nedenle Türkiye’yi suçluyor.

Bu konuda Rusya’nın en ufak bir haklılığı yok.

Sonuç olarak Türkiye bu İHA ve SİHA’ları egemen, BM üyesi, dünya tarafından tanınmış devletlere satıyor.

Ukrayna gibi, Azerbaycan gibi…

Ya da Libya örneğinde olduğu gibi, çatışma içindeki ülkelerde BM tarafından kabul resmen muhatap kabul edilmiş taraflara destek için kullanıyor.

Bu nedenle de bu satışlardan ötürü Türkiye’yi suçlamak kimsenin hakkı değil.

Hele hele Türkiye’nin çevresindeki terör örgütlerine yıllardır silah satan ve veren ülkelerin hiç haddi değil.