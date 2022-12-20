Fatih Altaylı resmen kin kustu! İçindeki düşmanlığı gizleyemedi
Habertürk'te 'Teke Tek' adlı programın sunuculuğunu yapan Fatih Altaylı, programın kapanışında yaptığı konuşmada ilahiyat fakületelerini hedef aldı.
Füzyon ve yeşil enerjinin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında program suncusu Fatih Altaylı'nın yaptığı konuşma şaşırttı.
İlahiyat fakülteleri rahatsız etti
Programın kapanış konuşmasını yapan Altaylı, "Fikir çok seçenek çok, bizim daha iyi konularımız var onları tartışıyoruz. İmamoğlu'nun mahkemesi, 6 yaşında çocukla evlenen cinsi s... var. Bizim böyle güzel konularımız var. Enerjimizi buraya harcamayı daha iyi buluyoruz. Muhtemelen Fizik ya da temel bilimlerdeki öğrenci sayısı ilahiyat fakütlelerindeki öğrenci sayılardan daha fazladır. İşimiz Allah'a kalmış görünüyor." dedi.