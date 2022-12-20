Fatih Altaylı resmen kin kustu! İçindeki düşmanlığı gizleyemedi

Füzyon ve yeşil enerjinin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında program suncusu Fatih Altaylı'nın yaptığı konuşma şaşırttı.

İlahiyat fakülteleri rahatsız etti

Programın kapanış konuşmasını yapan Altaylı, "Fikir çok seçenek çok, bizim daha iyi konularımız var onları tartışıyoruz. İmamoğlu'nun mahkemesi, 6 yaşında çocukla evlenen cinsi s... var. Bizim böyle güzel konularımız var. Enerjimizi buraya harcamayı daha iyi buluyoruz. Muhtemelen Fizik ya da temel bilimlerdeki öğrenci sayısı ilahiyat fakütlelerindeki öğrenci sayılardan daha fazladır. İşimiz Allah'a kalmış görünüyor." dedi.