  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Fatih Altaylı o paylaşıma sert çıktı! ‘Allah hakikaten belanızı versin’

Fatih Altaylı, Bakan Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlara sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 10:29:00 -
Fatih Altaylı o paylaşıma sert çıktı! ‘Allah hakikaten belanızı versin’

Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Altaylı, "Akıl alır gibi değil. Allah hakikaten belanızı versin" diye yazdı.

Altaylı'nın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Hiç sevmem bela okumayı.

Batıl inançtan falan değil.

Yoktur öyle inançlarım.

Ama yine de sevmem. Ama bazen de duramıyor insan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük kızı Esra Albayrak ve eşi Berat Albayrak’ın bir çocukları daha olmuş.

Bazı yaratıklar sosyal medya üzerinden etmedikleri hakaret, yapmadıkları terbiyesizlik bırakmamışlar.

Yuh artık.

Bu ne ya!

Böyle terbiyesizlik, böyle edepsizlik, böyle ahlaksızlık olur mu!

Böyle insanlık olur mu?

“Allah analı babalı büyütsün, şansı güzel olsun” gibi bir iyi niyet cümlesi söylemek içinizden gelmeyebilir.

Ama kalkıp böyle terbiyesizlik, böyle insanlık dışı bir davranış içine girmek.

Akıl alır gibi değil.

Allah hakikaten belanızı versin.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

KEMALİZM AHLAKSIZ NESİLLER YETİŞTİRİR...
  • Yanıtla

Zeytin

Bu tarz paylaşımlar, yorumlar, toplumun bir kesiminin “kendisini baskı altında hissetmesinin” sonucu olarak geldiği canavar seviyesini gösteriyor. Tehlikeli..siyaset ve siyasetin her türlü ortamda her türlü rantı kazanma peşinde koşması sonumuzu Suriye yapacak. Ülkesi için Savaşan değil kaçan, ötekileştirilmiş (ötelenmiş) vatandaş olmaktansa göçmen olmaya razı bir millet haline geliyoruz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı