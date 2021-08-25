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Medya Fatih Altaylı Mansur Yavaş'ı bozdu: Projeler var ama gerçekleşen şey pek az
Medya

Fatih Altaylı Mansur Yavaş'ı bozdu: Projeler var ama gerçekleşen şey pek az

Habertürk TV'de Mansur Yavaş'a sorular yönelten Fatih Altaylı, 'İlgimi çeken şu oluyor. Hep projeler var ama gerçekleşen şey çok az.' diyerek sitem etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 00:27:00 - 2021-08-25 00:37:17

Habertürk TV canlı yayınına katılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. 

Kameralar karşısında sürekli projelerinden bahseden ancak göreve geldiği günden bu yana vaatlerinin hiçbirini yerine getirmeyen Mansur Yavaş'a Fatih Altaylı bile sitem etti.

'Proje var yapılan bir şey yok'

Altaylı, 'İlgimi çeken şu oluyor. Hep projeler var ama gerçekleşen şey çok az.' ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın ifadelerine karşılık Mansur Yavaş yine bir projesinin olduğundan bahsetti.

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