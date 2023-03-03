Fatih Altaylı Mansur Yavaş ile görüşmesini anlattı: Aday olma ihtimali...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a "adaylık" çağrısında bulundu.

Fatih Altaylı, Mansur Yavaş ile görüştüğünü ve aday olma ihtimalinin yüzde 0’ın altında olduğunu aktardı.

Altaylı, "Birkaç saat önce Sayın Yavaş ile konuştum. Aday olma ihtimali 0’ın altında. Pazartesi günü Meral Akşener Salı günü de Mansur Yavaş konuğum olacaktı. Sayın Yavaş bu siyasi tartışmaların hiçbirinin ortasında olmak istemediğini ve daha önce net bir şekilde açıklamış olduğunu, bu ortamda televizyona çıkmasının doğru olmadığını ve hiçbir şekilde konuşmayacağını söyledi" bilgisini paylaştı.