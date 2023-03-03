  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkınca düşman kesildiler! Halk TV'de Meral Akşener'e hakaret

Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...

Olay açıklama: Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çağrısını o isim kabul edip aday olacak

PKK destekçisi ABD'den 6'lı Masa'ya HDP önerisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl içinde tamamlanacak!

Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası Ahmet Davutoğlu apar topar harekete geçti

6'lı Masa sözleri yeniden gündem oldu... Başkan Erdoğan bir kez daha haklı çıktı

Kılıçdaroğlu geri adım atacak mı? Flaş iddia: CHP kaynaklarına göre...

Akşener masayı dağıttı sosyal medyada capsler patladı!

Masadan ayrılan Akşener’in çıkışına AK Parti’den olay yorum! AK Partili isim böyle duyurdu
Siyaset Fatih Altaylı Mansur Yavaş ile görüşmesini anlattı: Aday olma ihtimali...
Siyaset

Fatih Altaylı Mansur Yavaş ile görüşmesini anlattı: Aday olma ihtimali...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'yı dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çağrısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü söyleyen Fatih Altaylı, "Mansur Yavaş ile görüştüm, aday olma ihtimali yüzde 0’ın altında" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 21:10:00 -
Fatih Altaylı Mansur Yavaş ile görüşmesini anlattı: Aday olma ihtimali...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a "adaylık" çağrısında bulundu.

Fatih Altaylı, Mansur Yavaş ile görüştüğünü ve aday olma ihtimalinin yüzde 0’ın altında olduğunu aktardı.

Altaylı, "Birkaç saat önce Sayın Yavaş ile konuştum. Aday olma ihtimali 0’ın altında. Pazartesi günü Meral Akşener Salı günü de Mansur Yavaş konuğum olacaktı. Sayın Yavaş bu siyasi tartışmaların hiçbirinin ortasında olmak istemediğini ve daha önce net bir şekilde açıklamış olduğunu, bu ortamda televizyona çıkmasının doğru olmadığını ve hiçbir şekilde konuşmayacağını söyledi" bilgisini paylaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23