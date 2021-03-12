Fatih Altaylı konuklarının ayarını böyle bozuyor: Saatte ortalama 2 bin 400 defa 'ııığ' dediği tespit edildi

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Habertürk Sunucusu Fatih Altaylı, kelime hazinesindeki darlık sebebi ile söyleyecek sözcük bulamayıp 'ııığ' sesi çıkartınca konuklarının ve izleyenlerin ayarını bozuyor.

Hemen her kelimenin arkasından 'ııığ' sesi

Altaylı'nın bir dakikada yaklaşık 30 saniyeyi kaplayacak şekilde 20'ye yakın 'ııığ' sesi çıkarttığı tespit edilirken, bu ortalama programın tamamına göre hesaplanınca neredeyse konuştuğu kelime kadar 'ııığ' dediği sonucu ortaya çıkıyor.

Kendi de bıkıp 'üfff'lüyor

Öte yandan kelime bulamadığı için çıkarttığı 'ııığ' sesinden zaman zaman kendisi de sıkılan Altaylı bu sefer de 'üfff' sesi çıkartıyor.

Konuklarının ayarını da bozuyor

Program süresince Altaylı'nın 'ııığ' seslerine maruz kalan konukların da bir süre sonra 'ııığ' diyerek karşılık verdiği gözleniyor.