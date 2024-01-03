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Gündem Fatih Altaylı kıvırdı
Gündem

Fatih Altaylı kıvırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 12:41:00 - 2024-01-03 12:41:28

Fatih Altaylı atıp sildiği 'eline sağlık' paylaşımı sonrası kıvırdı: Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Fatih Altaylı, atıp sildiği 'eline sağlık' paylaşımının ardından ilk kez açıklama yaptı.

 

Fatih Altaylı kıvırdı

Altaylı, Yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir isimli vatandaşı 'Arap sevici' olmakla suçlayıp yumruk atan Ege Akersoy isimli provokatöre sahip çıkmıştı. Paylaşıma gelen büyük tepkiler sonrası Altaylı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldıran Altaylı YouTube hesabından yaptığı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altaylı, "Tek bir şey söyledim, eline sağlık. Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü. Sanki ben yumruk atana eline sağlık diyormuşum gibi. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehmet

28 Şubatta insanlara nasıl hakaret ettiğini biliyoruz.

Etek giysin, zil taksin, altayli dansöz

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