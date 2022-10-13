Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun avukatlığına soyundu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretindeki gariplikler dikkat çekmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun 'İcazet turu' olarak gösterilen ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolması şüphe uyandırdı. Normal şartlarda Boston’dan Washington'a gitmek için uçak bileti alan ancak kara yolunu tercih eden CHP liderinin 8 saat boyunca ne yaptığı merak konusu oldu. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu’nun tercih ettiği güzergahın teröristbaşı Gülen’in yaşadığı yer olan Pensilvanya’dan geçmesi de büyük soru işaretlerine neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatlığına soyunan Fatih Altaylı'nın yazısı:

Yazıya şunu söylemeden başlamış olmayayım, bir parti liderinin, kendini iktidar adayı gören bir parti liderinin Türkiye ile yakın ilişkideki ülkelere gidip, kendisini ve siyasi görüşlerini anlatmasından, ilişki kurmasından daha normal bir şey olamaz.

CHP’ye ve liderine sanki ABD’den talimat almaya gitmiş havasını yaratmaya çalışan iktidarcılar hatırlasın ki, Başbakan olmadan önce Recep Tayyip Erdoğan da ABD’ye geniş heyetlerle gitmiş, kapsamlı görüşmeler yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinin normal ve sıradan olduğuna işaret eden Altaylı, "Kemal Bey’in en azından FPRI, CFR gibi bir merkezde görüşmeler yapması, burada bir konuşma ile dünya ve Ortadoğu meselelerine bakışını anlatması gerekirdi.

Hatta belki de, CHP’nin Human Rights Watch ve Freedom House yöneticileriyle bir araya gelmesi partinin özgürlük ve insan hakları ile ilgili söylemlerinden ötürü önemli olurdu.

Şimdilik bunların hiçbiri olmadı. Bilinen programda da böyle faaliyetler görülmüyor. Acaba bunlar becerilemedi mi, yoksa karşı taraflar bu görüşmeleri istemedi mi bilmiyorum.

Ama siz partiden Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen gibi isimleri uzaklaştırıp, Namık Tan gibi isimlerin partiye girmesini engelleyip onun yerine Musul Başkonsolosunu alırsanız olacağı budur.