Fatih Altaylı 'Kabe fotoğrafı' provokasyonuna sahip çıktı

Katıldığı televizyon programında 'Kabe fotoğrafı' üzerinden yapılan çirkin eylem hakkında açıklamalarda bulunan Siyasal İletişimci Faruk Acar, "Boğaziçili öğrencilerin orada o Kabe fotoğrafına saygısızlığı hadsizliği yapana kendilerinin müdahale etmesi inanın bambaşka olur." dedi.

Acar'ın sözleri sonrası sunucu Fatih Altaylı, "Benim özgürlük anlayışım bambaşka, şimdi burada ondan bahsedip sizi sıkıntıya sokmak istemiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Benim özgürlük anlayışım her şeyi kapsıyor. Değerler esastır ama sadece esastır." diyerek eylemi gerçekleştirenlere sahip çıktı.

Ne olmuştu?

Rektör atanması bahanesiyle fitne yuvası haline dönüştürülmeye çalışılan Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi. Skandal görüntüler sonrası birçok siyasi tepki gösterirken olayı gerçekleştirenler hakkında soruşturma açıldı.