Fatih Altaylı erken seçim için tarih verdi

Fatih Altaylı, Habertürk'teki köşesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ısrarla "Erken seçim yok" demesine rağmen, işaretlerin bir erken seçim ihtimalini artırdığını iddia etti. Twitter’daki 1,5 milyona yakın takipçisine “Seçim ne zaman olur?’ sorusunu yönelttiğini, 6 saat içinde 32 bin 754 kişinin ankete katıldığını ifade eden Altaylı, "Bunlardan yüzde 27’si seçimin zamanında olacağını söyledi. Yüzde 17’si 2022 Kasım’ında bir seçim olacağını belirtti. Yüzde 56’sı ise 2022 Haziran’ını işaretledi" diye yazdı. İşte Altaylı'nın "Doğrusu isterseniz ben de 2022 Haziran’ında seçim olasılığını hayli yüksek görüyorum" öngörüsünde bulunduğu o yazı:

"Her ne kadar tersi söylense de, işaretler bir erken seçim ihtimalinin arttığını gösteriyor.

(...)

Geçtiğimiz günlerde bu konuyu ortak akla sorayım dedim.

Kendi sosyal medya hesabımda bir anket yaptım.

Twitter’daki 1,5 milyona yakın takipçime “Seçim ne zaman olur?’ sorusunu yönelttim.

Benim twitter hesabım diye benim gibi düşünenlerin çoğunlukta olduğunu zannetmeyin.

Her türden takipçim var.

(...) Seçim ne zaman olur sorusunun altına da üç seçenek yazdım:

2022 Haziran

2022 Kasım

Zamanında

6 saat içinde 32 bin 754 kişi ankete katıldı.

Bunlardan yüzde 27’si seçimin zamanında olacağını söyledi.

Yüzde 17’si 2022 Kasım’ında bir seçim olacağını belirtti.

Yüzde 56’sı ise 2022 Haziran’ını işaretledi.

Yani 6 ay sonra bir erken seçimle karşılaşacağımıza inanlar çoğunlukta.

Doğrusu isterseniz ben de 2022 Haziran’ında seçim olasılığını hayli yüksek görüyorum.

Tabii her şey, ekonomik programın geçici de olsa ne kadar başarılı olacağına bağlı.

Yine de ne kadar yakın iktidar için o kadar iyi gibi görünüyor."