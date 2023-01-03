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Medya Fatih Altaylı, Deniz Baykal'a fena patladı! "Memlekette izan da kalmamış yüz de"
Medya

Fatih Altaylı, Deniz Baykal'a fena patladı! "Memlekette izan da kalmamış yüz de"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etmesini eleştirerek, "Memlekette izan da kalmamış, yüz de" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:41:00 -
Fatih Altaylı, Deniz Baykal'a fena patladı! "Memlekette izan da kalmamış yüz de"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etmesini eleştirerek, "Memlekette izan da kalmamış, yüz de" dedi. 

"CHP’yi, CHP’lilerin gözünde bile daha antipatik hale nasıl getiririm arayışında olduğuna inanmaya başladığım Kemal Kılıçdaroğlu, arayışına Deniz Baykal’ın evinde devam etmiş" diyen Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir tek, 'ricada bulunmuş'. 'Kızımı milletvekili adayı yapın' demiş.

Hani şu CHP üyeliğinden büyük gürültü ile istifa edip, AK Parti’ye katılacağı iddia edilen kızının. (...) Gerçekten konuştuğu kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bile bile böyle bir şey istediyse kesin emin olacağım. Memlekette izan da kalmamış, yüz de." 

 

 

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