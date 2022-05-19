Fatih Altaylı baş döndürüyor! Kıvırmayı bile savundun ya…

HaberTürk’te köşe yazan Fatih Altaylı, Atatürk Havalimanı konusundaki tavrıyla, halihazırda düşük olan kredisini iyice bitirdi!..

Altaylı, Millet Bahçesi’ne çevrilerek binlerce ağaç dikilecek olan Atatürk Havalimanı konusunda, “İsraf” edebiyatı yapıp inşaata karşı çıktı, ancak sözde ağaç için başlatılıp milyarlarca TL zarara neden olan Gezi Parkı eylemlerine bugün halen destek veriyor. Ayrıca havalimanı yerine Millet Bahçesi yapılmasını eleştirse de, bundan yıllar önce dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı röportajda, havalimanı yerine yeşillik yapılmasına destek vermişti.

Tüm bu kıvırmalar ve çelişkiler kendisine hatırlatılınca sinirlenen Altaylı, bugünkü yazısında ilginç ifadeler kullandı.

Dansözlere taç çıkaracak kıvırmalarını savunan Altaylı, şunları yazdı:

Her şeyle mücadele edilir de, küstah aptallık ve cahillikle mücadele çok zor.

Dün sosyal medya üzerinden, belirli bir yerden yönlendirildiği aşikar bir troll grubu, “Altaylı fikir değiştirdi” diye yazmaya başladılar.

Benim 2013 yılında, Gezi olaylarının tam göbeğinde Başbakan Erdoğan ile yaptığım program üzerinden.

O programda Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacağını anlatırken önce buranın kapatılmasının doğru olup olmadığını konuşuyoruz.

Sonra Erdoğan bunun kararının artık verildiğini söyleyince, İstanbul’un arazi rantı en yüksek bölgelerinden birinde, Yeşilköy, Ataköy, Florya arasında yer alan 13 milyon metrekarelik bu arazinin konut alanına, rant alanına çevrilmemesini, yeşil olarak kalması gerektiğini söylüyorum.

Başbakan Erdoğan da Atatürk Havalimanı’nın arazisinin yeşil alan olarak korunacağını, buraya inşaat izni verilmesinin söz konusu olmadığını söylüyor.

Ben de bu konuda söz vermesini istiyorum.

O da “Söz” diyor.

Ben de teşekkür ediyorum.

Bugün ne diyorsam o gün de aynı şeyi söylüyorum.

Bugün de inşaat yapılsın demiyorum, park yapılmasın da demiyorum.