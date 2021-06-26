Fatih Altaylı Bakan Fahrettin Koca'dan özür diledi

Aşılama yaşı 18'e indi, he gün ortalama 1 milyon vatandaş aşılanıyor. Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 46 milyon 480 bin 192'ye ulaştı.

Salgına karşı mücadelenin mimarlarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdilerde övgü dolu sözlerle karşılanıyor. O isimlerden biri de Fatih Altaylı oldu. Aşılama hız kazanınca yakın zamana kadar çok sert eleştiriler yönelttiği Koca'dan özür dileyen Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu önemli bir başarı"

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı.

Gerçi Sinovac ısrarını eleştirmiş, aşıda çeşitlendirme yapılması gerektiğini söylemiş ve Biontech ile bir türlü anlaşma sağlanamamasına kızmıştık ve haklıydık ama sonuçta eleştirileri ciddiye alan, samimiyetle çözüm arayan, Fransa’nın 70 milyon dozluk siparişini iptal etmesini Türkiye için fırsata çeviren ve Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in vatanseverliklerinden istifade anlaşmayı sağlayan da yine Bakan Koca oldu.

Biraz gecikme ile de olsa sonunda iyi oldu. Aşı meselesini en iyi çözümleyen ülkeler arasına girdik böylece."