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Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim

Gazeteci Fatih Altaylı Gaziantep'te kendisine ikram edilen kebabı uçak koltuğunda açıp yediğini ifade ederek, "Bir ayılık yaparak kebabı koltukta mideye indirdim. Çevreme verdiğim rahatsızlık için bir kez daha özür dilerim" diye yazdı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:23
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim

Uçak koltuğunda koca bir kebabı mideye indiren HaberTürk yazarı Fatih Altaylı özür diledi.

Bugünkü yazısında günah çıkaran Altaylı 'Bir ayılık yaparak kebabı koltukta mideye indirdim. Çevreme verdiğim rahatsızlık için bir kez daha özür dilerim' ifadelerini kullandı.

Altaylı şunları yazdı;

Ayılık yaptım özür dilerim

Bakan Mehmet Ersoy'la yaptığımız Güneydoğu turundan ben birkaç saat daha erken ayrılmak zorunda kaldım.

Akşam yapay zekayı konuşacağımız Teke Tek Özel vardı. Bu yüzden de Gaziantep'e gelir gelmez hemen uçağa koştum.

Hal böyle olunca da gastronomi başkentimiz Gaziantep'in şahane yemeklerini tatmaya fırsat bulamadım.

Her ne kadar Gaziantep'i kebap kenti olarak görenlerden değilsem de, bu kentin asıl güzel tarafının muazzam ev yemekleri olduğunu bilsem de, İmam Çağdaş'ta yenilecek bir kebabı da, sevgili Burhan Çağdaş'la kucaklaşmayı da yaşlı gözlerle kaçırdım.

Ama kaçırmamışım.

Sağ olsunlar, ben uçağa binerken elime bir paket tutuşturdular.

Uçağa bindiğimde bir de ne göreyim.

İçinde kebaplar.

Beklesek soğuyacak yenmeyecek.

Hazır uçağın kapısı da kapatılmadan yiyeyim bari dedim.

Bir ayılık yaparak kebabı koltukta mideye indirdim.

Çevreme verdiğim rahatsızlık için bir kez daha özür dilerim.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:23
  1. Gaziantep
  2. Teke Tek
  3. Fatih Altaylı

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