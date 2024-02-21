Fatih Altaylı anlattı! Feyza Altun o gece rakı koyup ağlamış
28 Şubat sürecinin küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı, şeriata söven avukat Feyza Altun ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
Şeriata sövülmesi hoşuna giden Fatih Altaylı, hadsiz Feyza Altun'u Youtube yayınında savundu.
Altun ile serbest bırakıldıktan sonra yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Fatih Altaylı, onu "Cumhuriyet'i savunmakla" övdü.
Altaylı, Altun'un şeriata sövdüğü akşam rakı içtiğini, polisleri görünce de ağladığını söyledi.