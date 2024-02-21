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Medya Fatih Altaylı anlattı! Feyza Altun o gece rakı koyup ağlamış
Medya

Fatih Altaylı anlattı! Feyza Altun o gece rakı koyup ağlamış

Yeniakit Publisher
2024-02-21 21:28:00 - 2024-02-21 21:40:36

28 Şubat sürecinin küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı, şeriata söven avukat Feyza Altun ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Şeriata sövülmesi hoşuna giden Fatih Altaylı, hadsiz Feyza Altun'u Youtube yayınında savundu.

Altun ile serbest bırakıldıktan sonra yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Fatih Altaylı, onu "Cumhuriyet'i savunmakla" övdü.

Altaylı, Altun'un şeriata sövdüğü akşam rakı içtiğini, polisleri görünce de ağladığını söyledi.

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