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Medya Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi! Canı sıkıldıkça İslami Değerlere saldırıyor!
Medya

Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi! Canı sıkıldıkça İslami Değerlere saldırıyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 17:07:00 -
Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi! Canı sıkıldıkça İslami Değerlere saldırıyor!

İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelen sözde gazeteci Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi.

İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelen sözde gazeteci Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi.

İslam'ı hedef alan söylemleriyle sık sık gündeme gelen Gazeteci Fatih Altaylı, bu kez de Allah'ın selamından rahatsız oldu.

"Selamünaleyküm demek zoruma gidiyor diyen Altaylı, "Bu Orta Doğu’da her dile girmiş bir şey. Selamünaleyküm benim kullandığım bir jargon değil." ifadelerini kullandı.

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