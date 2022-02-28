Fatih Akyel'den yıllar sonra Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Fatih Akyel, Real Madrid'e transferini Fatih Terim istemediği için gerçekleşmediğini söyledi.



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunun önemli isimlerinden Fatih Akyel, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Real Madrid'e transferinin iptal olduğunu belirten Akyel, çarpıcı bir açıklama yaptı.

"TERİM İSTEMEDİ, TRANSFER İPTAL OLDU"

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları da giyen eski futbolcu Fatih Akyel sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde Real Madrid'den teklif aldığını ancak bu transferin Fatih Terim'in oyuncunun Galatasaray'da kalmasını istediği için gerçekleşmediğini açıkladı.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın kendisine ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle o dönemde takımda kalmayı seçtiğini belirten Akyel, sonrasında ise Mallorca'ya transfer olmuştu.

GALATASARAYLI YÖNETİCİLER MENFAATLERİ İÇİN PARA İSTEDİ

Ajansspor'dan Ahmet Uykan'a konuşan milli futbolcu, İspanyol ekibine transfer olduğu dönemde bazı Galatasaraylı yöneticilerin kendileri kişisel menfaatleri için para talep ettiğini öne süren Akyel, Mallorca'nın buna yanaşmaması nedeniyle bedelsiz ayrıldığını söyledi.

"BENİ OYUNA HAGI ALDI"

Galatasaray'ın Süper Kupa'da Real Madrid'i 2-1 yenerek kupaya uzandığı karşılaşmada Mario Jardel'in galibiyeti getiren altın golünde asisti yapan Akyel, bu karşılaşmada oyuna girmesini sağlayan ismin ise Gheorghe Hagi olduğunu belirtti:

"O maçta sağ kanatta Capone oynuyordu. Kötü günündeydi. Ben de yedektim. Hagi, sonradan oyundan çıktı. Lucescu da Capone kötü oynamasına rağmen onu oynatmakta ısrar ediyordu. Hagi de Lucescu’nun yanına giderek, ’Görmüyor musun Capone iyi değil. Niye Fatih’i oyuna sokmuyorsun.’ dedi.

"Bir süre geçmesine rağmen Lucescu, yine beni oyuna almayınca Hagi, bana dönerek,’Fatih soyun. Oyuna gireceksin’ dedi. Lucescu, bu kez Hagi’yi dinlemek zorunda kaldı. Hagi’nin ilk kez böyle bir şey yaptığına şahit oldum. Belki benim gol attıracağım içine doğmuştu."