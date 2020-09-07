  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fas'taki "Libya Diyalog Toplantısı" uzatıldı
Aktüel

Fas'taki "Libya Diyalog Toplantısı" uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:13:58 -
Fas'taki "Libya Diyalog Toplantısı" uzatıldı

BUZNİKA (AA) - Fas'ın Buznika kentinde gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"nın uzatıldığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temilciler Meclisi (TM) arasında gerçekleştirilen ve bugün bitmesi planlanan toplantının en az bir gün daha uzatıldığını aktardı.

Yetkili, tarafların, aralarındaki anlaşmaların detaylarının görüşülmesi için toplantıyı uzatma kararı aldığını ifade etti.

Konuyla alakalı Fas resmi makamlarından ya da Libyalı taraflardan henüz açıklama gelmedi.

Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki TM arasında iki gün sürmesi planlanan diyalog toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde dün başlamıştı.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Hafter'in siyasi müttefiki TM'den oluşan iki heyet katılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız
Dünya

Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye ile Yunanistan arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu söyledi.

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü
Siyaset

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

İBB’nin hükümet tarafından hayata geçirilen projelere karşı husumetini gösteren fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı