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Aktüel Fas'ta Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi
Aktüel

Fas'ta Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişi öldü, 3 bin 763 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:21:59 -
Fas'ta Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 763 vaka tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir gün içinde 60 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 763 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 392 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.  

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 878, vakaların 170 bin 911, iyileşenlerin sayısının da 141 bin 381'e yükseldiği ifade edildi.

Fas'ta bugün açıklanan veriler, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına işaret ediyor.

Ülkede ağustosta binlerde seyreden günlük vaka sayıları, eylülde 2 binleri aşmaya başladı. Son 1 haftada ise genelde günlük 3 binin üzerinde yeni vaka kaydediliyor.


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