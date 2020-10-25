Fas'ta Fransız ürünlerini boykot kampanyası devam ediyor

RABAT (AA) - Fas'ta Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasına tepki olarak başlatılan Fransız ürünlerini boykot kampanyası devam ediyor.

Faslıların, "Fransız ürünlerini boykot" etiketiyle cuma günü başlattığı kampanya sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fikir adamı, akademisyen ve entelektüellerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi sosyal medya üzerinden boykota destek verdi.

Binlerce kişi de Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki profil resimlerini değiştirerek, "Muhammed Resulullah" yazısını ekledi.

İslam Düşünce Tarihi Profesörü Muhammed Cebrun Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Fransa'da yaşananlar, oradaki dini bir azınlığa dönük ahlaki bir zulümdür. Bunun düşünce özgürlüğü ve laiklik sloganlarıyla üstünün örtülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Cebrun, Fransa'nın, vatandaşlarının bir bölümünün kutsal değerlerini hedef alan hakaret içerikli kampanyalara karşı onları koruması gerektiğini kaydetti.



Faslı yazar ve araştırmacı Bilal et-Telidi de, "son yaşananların, Fransa'nın, birlikte yaşamdan kaynaklanan dini ve kültürel sorunların üstesinden gelme gücüne sahip olmadığını gösterdiğini" belirtti.

- Partiler Fransa'da İslam dinine yönelik saldırıları kınadı

Faslı siyasi partiler de gerek Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler gerekse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yöndeki açıklamalarını kınadı.

Hükümetin ana ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davetçi kanadı Tevhid ve Islah Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'da İslam dinine yönelik mükerrer hakaretlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Muhalif El-İstiklal Partisi'nin açıklamasında, Fransa'da yaşanan gelişmeler ile İslamofobinin yükselişinin büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Peygambere hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasındaki ısrardan büyük bir hoşnutsuzluk duyulduğu vurgulandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.



