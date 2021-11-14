Fas'ta can pazarı! 28 araç birbirine girdi
Fas’ın başkenti Rabat ile Kenitra arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Fas’ın başkenti Rabat ile Kenitra kenti arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabilir
Yetkililer, kazanın yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.