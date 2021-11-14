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Dünya Fas'ta can pazarı! 28 araç birbirine girdi
Dünya

Fas'ta can pazarı! 28 araç birbirine girdi

Fas’ın başkenti Rabat ile Kenitra arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:54:00 -
Fas'ta can pazarı! 28 araç birbirine girdi

Fas’ın başkenti Rabat ile Kenitra kenti arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabilir

Yetkililer, kazanın yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

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