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Ekonomi Fas'ta bulunan doğal gazda aslan payı İngilizlerin
Ekonomi

Fas'ta bulunan doğal gazda aslan payı İngilizlerin

Fas açıklarında bulunan yaklaşık 1 trilyon metreküp doğal gaz rezervinin yüzde 75'i İngiliz Chariot şirketine, yüzde 25'i ise Fas'a verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 21:28:00 -
Fas'ta bulunan doğal gazda aslan payı İngilizlerin

Chariot'tan yapılan yazılı açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda El-Araiş kenti açıklarında yürütülen arama çalışmalarında olumlu sonuç elde edildiği belirtildi.

Sondaj çalışmalarında 2 bin 512 metre derinliğe kadar inildiğine işaret edilen açıklamada, keşfedilen rezervin beklentilerin çok üstünde olduğu vurgulandı.

Çıkarılacak gazın yüzde 75'inin Chariot şirketine, yüzde 25'inin ise Fas Hidrokarbonlar ve Madenler Ulusal Ofisine (ONHYM) ait olacağı ifade edilen açıklamada, keşfedilen gaz miktarının 1 trilyon metreküpü bulmasının tahmin edildiği aktarıldı.

ONHYM'den yapılan açıklamada da El-Araiş açıklarındaki sondaj çalışmalarında elde edilen sonuçların sevindirici olduğu belirtilerek, "Chariot şirketi yüksek kaliteli doğal gaz rezervi buldu." ifadelerine yer verildi.

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