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Dünya Fas'ta 114 göçmen yakalandı
Dünya

Fas'ta 114 göçmen yakalandı

Fas makamları, Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 08:28:00 -
Fas'ta 114 göçmen yakalandı

Fas haber ajansı MAP'ın Batı Sahra'nın El-Uyun kentindeki yerel makamlara dayandırdığı habere göre, Uyun Limanı'nın 28 kilometre kuzeybatısında düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şişme botta Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Fas'ta 10 Kasım'da da Akdeniz ve Atlas Okyanusu açıklarında 117 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

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